В Башкирии сотрудников отстойного пункта судов оштрафовали на 14 тысяч рублей

Проверка Уфимской транспортной прокуратуры установила, что в пункте отстоя судов в Старицком затоне на реке Белой предприятие водного транспорта допускало нарушения противопожарных норм при содержании палуб судов и проведении огневых работ, а также при эксплуатации берегового электрооборудования.