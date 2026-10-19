В Башкирии сотрудников отстойного пункта судов оштрафовали на 14 тысяч рублей
Нарушения выявила Уфимская транспортная прокуратура
Ространснадзор по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовал должностных лиц ремонтно-отстойного пункта Бельского района водных путей на 14 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности на внутреннем водном транспорте (ч. 1 ст. 11.16 КоАП РФ) и нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверка Уфимской транспортной прокуратуры установила, что в пункте отстоя судов в Старицком затоне на реке Белой предприятие водного транспорта допускало нарушения противопожарных норм при содержании палуб судов и проведении огневых работ, а также при эксплуатации берегового электрооборудования.
По представлению транспортного прокурора приняты меры по устранению нарушений, отмечается в сообщении.