Элитные новостройки Петербурга подорожали на 9% за третий квартал

С июля по сентябрь 2026 года в сегменте элитных новостроек Петербурга реализовали 74 квартиры и апартамента общей площадью 8,1 тыс. кв. м. По сравнению с третьим кварталом 2025 года количество сделок сократилось на 20%, а площадь проданного жилья — на 18%. При этом относительно второго квартала 2026 года показатели выросли на 48% и 64% соответственно.