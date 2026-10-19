Элитные новостройки Петербурга подорожали на 9% за третий квартал
Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга по итогам сентября 2026 года достигла 1,05 млн рублей за 1 кв. м. Об этом сообщили в консалтинговой компании NF Group.
«По итогам сентября 2026 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Петербурга превысила отметку в 1 млн рублей и составила 1,05 млн руб./ кв. м»,— говорится в сообщении.
За третий квартал показатель увеличился на 9%, а в годовом выражении — на 12%. В NF Group связывают динамику с выходом на рынок значительного объема новых объектов по ценам выше среднерыночных, удорожанием квартир и апартаментов в большинстве проектов, а также изменением структуры предложения.
По итогам третьего квартала на первичном рынке элитной недвижимости Петербурга экспонировалось 93 тыс. кв. м жилья — 820 квартир и апартаментов. За квартал объем предложения вырос на 41% по площади и на 39% по количеству лотов. В годовом выражении рост составил 51% и 67% соответственно.
Средняя стоимость одного лота достигла 118 млн рублей. За квартал показатель увеличился на 10%, за год — на 2%.
С июля по сентябрь 2026 года в сегменте элитных новостроек Петербурга реализовали 74 квартиры и апартамента общей площадью 8,1 тыс. кв. м. По сравнению с третьим кварталом 2025 года количество сделок сократилось на 20%, а площадь проданного жилья — на 18%. При этом относительно второго квартала 2026 года показатели выросли на 48% и 64% соответственно.