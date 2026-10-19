«Стать коммерсантом»

«Наша компания стала резидентом сразу двух научно-производственных центров беспилотных авиационных систем. Это НПЦ БАС „ПРОТОС“ в Рязани и НПЦ БАС „Жуковский“. Такой статус дает нам доступ к развитой экосистеме ведущих отраслевых центров, это помогает выстраивать кооперацию при разработке образовательных продуктов, для развития кадрового потенциала авиационной отрасли, а также эффективно продвигать и коммерциализировать наши решения. Кроме того, налажено сотрудничество в сфере технологического консалтинга, проведения испытаний и контрактного производства комплектующих для наших установок. И планируем максимально эффективно использовать эти площадки для развития собственных проектов».