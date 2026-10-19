«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 180
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как научно-производственные центры помогают разработчикам дронов испытывать аппараты и запускать их в серию.
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Доставка малогабаритных грузов в глухую тайгу, поиск утечек на нефтепроводах и безопасный мониторинг лесных пожаров. В последние годы бизнес и ведомства все активнее внедряют беспилотники в свою работу. Дроны ускоряют логистику, снижают издержки компаний и берут на себя самую опасную работу.
Однако собрать беспилотный аппарат — это лишь половина дела. Его нужно испытать, сертифицировать и запустить в серию. Для этого нужна инфраструктура. При поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в помощь разработчикам в стране построили специальные площадки, так называемые научно-производственные центры.
В частности, там есть лаборатории и испытательные зоны, рассказал “Ъ FM” директор компании «Инженер Атмосферы» Никита Усачев. Его предприятие разрабатывает мобильные аэродинамические трубы для тестирования беспилотников:
«Наша компания стала резидентом сразу двух научно-производственных центров беспилотных авиационных систем. Это НПЦ БАС „ПРОТОС“ в Рязани и НПЦ БАС „Жуковский“. Такой статус дает нам доступ к развитой экосистеме ведущих отраслевых центров, это помогает выстраивать кооперацию при разработке образовательных продуктов, для развития кадрового потенциала авиационной отрасли, а также эффективно продвигать и коммерциализировать наши решения. Кроме того, налажено сотрудничество в сфере технологического консалтинга, проведения испытаний и контрактного производства комплектующих для наших установок. И планируем максимально эффективно использовать эти площадки для развития собственных проектов».
Такие площадки позволяют компаниям не только экономить на разработке и испытаниях своих аппаратов, но и оперативно находить заказчиков.