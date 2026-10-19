Число жертв не поддается учету
В Краснодаре рассекретили документы о преступлениях артиллериста дивизии СС «Мертвая голова»
Управление ФСБ России по Краснодарскому краю рассекретило документы (есть в распоряжении редакции) о преступлениях немецкого военнопленного Гайнца Фрица Инзеля, служившего в артиллерийском полку третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». В ноябре 1949 года его арестовали в Краснодаре и приговорили к 25 годам лишения свободы. В марте 1950-го наказание изменили. Подробности — в материале «Ъ-Кубань».
Согласно рассекреченным материалам, Гайнц Фриц Инзель родился в 1923 году в Германии, окончил восемь классов народной школы и получил специальность бетонщика. В мае 1941 года он добровольно поступил на службу в германскую армию в артиллерийский полк третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». Там он служил командиром орудия в звании унтер-офицера. 8 мая 1945 года попал в плен в Австрии.
С июля 1941 года по июнь 1944-го Инзель находился на оккупированной территории Советского Союза. В документах перечислены города, через которые проходила его служба: Опочка, Демянск, Старая Русса, Киев, Полтава, Харьков, Белгород, Кременчуг, Кишинев и другие.
Военнослужащие дивизии участвовали в уничтожении населенных пунктов, насильственном изъятии продовольствия у населения, расстрелах мирных жителей, партизан и военнопленных, а также угоне советских граждан на принудительные работы в Германию.
В июле 1943 года Инзель участвовал в обстреле предместья Кременчуга, в результате которого были разрушены жилые дома и общественные постройки. В августе того же года он принял участие в уничтожении села, расположенного в 50 км от города: сгорело около 40 домов мирных жителей и общественных зданий. Эти эпизоды подтверждались показаниями самого Инзеля, бывших военнослужащих дивизии и актами Государственной чрезвычайной комиссии Харьковской области и Кременчуга.
12 ноября 1949 года оперативно-чекистский отдел управления лагеря №148 МВД СССР в Краснодаре арестовал Инзеля как «участника зверств» германской армии. В ходе следствия он полностью признал вину. 30 ноября 1949 года военный трибунал войск МВД по Краснодарскому краю приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Однако уже в марте 1950-го Военная коллегия Верховного суда СССР заменила неотбытый срок выдворением.
Отдельное место в рассекреченных архивах занимает заявление Гельмута Беккера, командовавшего третьей танковой дивизией СС «Мертвая голова» с 1944 года до капитуляции Германии. Документ адресован министру внутренних дел Украинской ССР Тимофею Строкачу.
В заявлении Гельмут Беккер признавал свою ответственность за преступления подчиненных и описывал идеологию войск СС. Он отмечал, что дивизии поручались самые тяжелые задания по подавлению сопротивления на оккупированных территориях.
Также бывший командир писал о тактике «выжженной земли», применявшейся немецкими войсками при отступлении: сотни сел уничтожали, поля и леса сжигали, скот угоняли, а продовольственные запасы вывозили. Население насильно эвакуировали, сопротивлявшихся расстреливали.
«Никто из дивизии, ни я, ни мои солдаты, не в состоянии назвать цифру советских людей, уничтоженных нами вне боя. Могу только сказать, что это число не поддается учету»,— признавал Гельмут Беккер.