Число жертв не поддается учету

В июле 1943 года Инзель участвовал в обстреле предместья Кременчуга, в результате которого были разрушены жилые дома и общественные постройки. В августе того же года он принял участие в уничтожении села, расположенного в 50 км от города: сгорело около 40 домов мирных жителей и общественных зданий. Эти эпизоды подтверждались показаниями самого Инзеля, бывших военнослужащих дивизии и актами Государственной чрезвычайной комиссии Харьковской области и Кременчуга.