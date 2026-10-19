В Петербурге проверили документы у 98 мигрантов на оптово-распределительном комплексе

В поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга полиция проверила документы у 98 иностранных граждан на территории оптово-распределительного комплекса. У четырех из них выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили 19 октября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.