В Петербурге проверили документы у 98 мигрантов на оптово-распределительном комплексе
В поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга полиция проверила документы у 98 иностранных граждан на территории оптово-распределительного комплекса. У четырех из них выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили 19 октября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Проверка прошла 9 октября на территории логистического центра, предназначенного для приема, сортировки и отправки товаров. Помимо документов, сотрудники полиции изучили сведения о проверяемых по информационным базам МВД России.
Четырех иностранцев доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Кроме того, представителей оптово-распределительного комплекса обязали предоставить необходимые документы для проверки соблюдения требований миграционного законодательства.
«По результатам изучения полученных материалов будет составлен соответствующий акт проверки»,— добавили в пресс-службе ведомства.