В Петербурге суд взыскал с мужчины почти 695 тыс. рублей, потраченных на любовницу
Жительница Санкт-Петербурга взыскала с бывшего мужа почти 695 тыс. рублей, которые он потратил на отношения с другой женщиной из общего семейного бюджета. Об этом 19 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале «Лебединое озеро».
После того как женщина узнала об измене, она решила выяснить, сколько денег супруг потратил на тайный роман. Через личный кабинет мужа в банковском приложении петербурженка установила, что за два года он перевел другой женщине 1 389 787 рублей.
После развода женщина обратилась в районный суд с требованием взыскать половину этой суммы. Она указала, что деньги были потрачены в ущерб интересам семьи и являлись совместно нажитым имуществом супругов.
Бывший муж не представил доказательств, которые могли бы опровергнуть доводы истца. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с мужчины в пользу бывшей супруги 694 893 рубля 50 копеек.
Решение суда пока не вступило в законную силу.