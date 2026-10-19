К 110-летию ЕЗ ОЦМ возвращена историческая реликвия времен Великой отечественной войны
23 октября, в день своего 110-летия, АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) представит коллективу и общественности уникальную историческую реликвию — Красное знамя Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Наркомцветмета СССР, которое с 2007 года считалось утраченным.
Красное знамя было переходящим и три раза в год вручалось предприятиям, особо отличившимся в выполнении или перевыполнении государственного плана в течение всего периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
ЕЗ ОЦМ (тогда еще завод №170) удостоился особой чести: в 1946 году за выдающиеся производственные заслуги знамя было передано предприятию на постоянное хранение, что подтверждается Протоколом совместного решения ВЦСПС и Министерства цветной металлургии от 15 апреля 1946 года и Приказом Министерства №50 от 29 апреля 1946 года. Эта награда стала официальным признанием огромного вклада коллектива в общее дело Победы.
После находки Красного знамени проделана кропотливая работа по восстановлению исторической ценности и верификации фактов, в том числе направлены запросы в архив Минпромторга РФ и Государственный архив РФ.
«Обретение утраченного ранее Красного знамени ВЦСПС — это поистине чудесная история и прекрасный подарок коллективу предприятия к 110 летию завода. Знамя символизирует традицию завода работать на победу. Символично, что оно вновь заняло свое место именно сейчас», — отметил генеральный директор ЕЗ ОЦМ Денис Репин.