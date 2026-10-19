К 110-летию ЕЗ ОЦМ возвращена историческая реликвия времен Великой отечественной войны

ЕЗ ОЦМ (тогда еще завод №170) удостоился особой чести: в 1946 году за выдающиеся производственные заслуги знамя было передано предприятию на постоянное хранение, что подтверждается Протоколом совместного решения ВЦСПС и Министерства цветной металлургии от 15 апреля 1946 года и Приказом Министерства №50 от 29 апреля 1946 года. Эта награда стала официальным признанием огромного вклада коллектива в общее дело Победы.