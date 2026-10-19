Орловское УФАС признало ненадлежащей рекламу «легкого» списания долгов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало ненадлежащей рекламу услуг по банкротству физических лиц от калужского ООО «Центр финансового равновесия». Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе рассмотрения дела служба пришла к выводу, что в рекламе отсутствовало обязательное указание: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».
Кроме того, использованная в рекламе фраза «Спишем долги или вернем деньги» представляет собой гарантию освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей. А словосочетание «спишем долги» не предоставляет потребителю всей существенной информации о рекламируемой услуге, создавая впечатление о возможности легкого и беспроблемного освобождения от долгов — без упоминания существенных условий, ограничений и негативных последствий процедуры.
Компании грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.
По данным Rusprofile, ООО «Центр финансового равновесия» было зарегистрировано в Калуге в 2021 году. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Руслан Астальцев. Он работает в области права и через ИП, зарегистрированное в 2018 году. 2025 год компания закончила с выручкой 34 млн руб. и чистой прибылью 1,5 млн руб. За год первый показатель прибавил 41% (24 млн руб. в 2024-м), а второй — потерял 61% (3,7 млн руб.).
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», орловское УФАС оштрафовало Т-банк на 500 тыс. руб. за распространение рекламы «бесплатных» переводов за рубеж.