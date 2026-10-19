Орловское УФАС признало ненадлежащей рекламу «легкого» списания долгов

По данным Rusprofile, ООО «Центр финансового равновесия» было зарегистрировано в Калуге в 2021 году. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Руслан Астальцев. Он работает в области права и через ИП, зарегистрированное в 2018 году. 2025 год компания закончила с выручкой 34 млн руб. и чистой прибылью 1,5 млн руб. За год первый показатель прибавил 41% (24 млн руб. в 2024-м), а второй — потерял 61% (3,7 млн руб.).