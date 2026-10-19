«Литературная пара Евгения и Татьяны олицетворяет некий тренд»
Дмитрий Буткевич — о самых ярких героях в русском искусстве
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На этой неделе поговорим о самых известных литературно-кино-музыкальных парах. Со многими из них, так или иначе, связаны какие-то интересные места, которые можно посетить со вновь открывшимися смыслами.
В разгар золотой осени, да еще и 19 октября, в день 215-тилетия открытия Императорского Царскосельского лицея, начну, разумеется, с «нашего всего», Александра Сергеевича Пушкина. «Друзья, прекрасен наш союз» — вошло уже в русский язык как один из культурных кодов. А стихотворение, как известно, было посвящено друзьям поэта по лицею: Пущину, Кюхельбекеру, Дельвигу.
Теперь в городе Пушкин, в 30 км от Питера, в пространстве одного из самых привилегированных учебных заведений России первой четверти XIX века, основанного императором Александром I для детей дворян, располагается Мемориальный музей-лицей. Когда-то на месте будущего Царского села, а ныне города Пушкин, стояла небольшая шведская усадьба Саари Мойс. Позднее здесь вырос Екатерининский дворец и ансамбль царской резиденции, где воссоздали и легендарную Янтарную комнату. Здесь два парка, более уединенный, спокойный Александровский и роскошный яркий Екатерининский.
А самые известные пушкинские строчки — из «Евгения Онегина», от «Мой дядя самых честных правил» до «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Ах да, я же обещал «про пары».
Второй в мире роман в стихах (после байроновского «Дон Жуана) публиковался по главам, раз в два-три месяца отдельными книжками. Так было экономически выгоднее. Самая сложная история связана с пятой главой. Ее Пушкин сначала чуть ли не проиграл в карты, а за рукопись уже было уплачено 25 руб., а потом и вовсе потерял. Говорят, что также из-за картежной игры, пока ехал в Михайловское. Текст восстановили по памяти вместе со братом Львом Сергеевичем, которому Пушкин к тому времени уже успел прочитать главу.
Так вот, контрастная литературная пара Евгения и Татьяны олицетворяет, простите нас, Александр Сергеевич, некий тренд, который обозначает разрыв в стиле, по-английски swag gap. В этой же связи упоминаются и другие русские литпары — Андрей Болконский и Наташа Ростова, Алексей Вронский и Анна Каренина.