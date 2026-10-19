«Литературная пара Евгения и Татьяны олицетворяет некий тренд»

Второй в мире роман в стихах (после байроновского «Дон Жуана) публиковался по главам, раз в два-три месяца отдельными книжками. Так было экономически выгоднее. Самая сложная история связана с пятой главой. Ее Пушкин сначала чуть ли не проиграл в карты, а за рукопись уже было уплачено 25 руб., а потом и вовсе потерял. Говорят, что также из-за картежной игры, пока ехал в Михайловское. Текст восстановили по памяти вместе со братом Львом Сергеевичем, которому Пушкин к тому времени уже успел прочитать главу.