«Стенограффия» выпустила кроссовки в стиле упаковки майонеза ЕЖК «Провансаль»

«Кроссовки закастомлены нашей бытовой геральдикой, локальной идентичностью из холодильника, культурным кодом каждого человека, который гордо называет себя уральцем. Настоявшимся в сознании нескольких поколений. Кроссовки — это физический артефакт, носитель этой идентичности, возможность сказать "Я с Урала" без слов. Существует не много таких вещей для самопрезентации — Екатеринбург недостаточно овеществлен, и поэтому мы решили сделать проект, который породит серию дропов с уникальными уральскими вещами»,— рассказали в Hot Singles in Your Area.