«Стенограффия» выпустила кроссовки в стиле упаковки майонеза ЕЖК «Провансаль»
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» и команда художников Hot Singles in Your Area в рамках арт-проекта «Уральский код»выпустили кроссовки, вдохновленные упаковкой майонеза ЕЖК «Провансаль», сообщили в пресс-службе фестиваля. Обувь выпущена в ограниченном количестве.
Главной идеей проекта стало переосмысление уральского культурного кода, а упаковка майонеза для дизайна выбрана как один из самых визуально узнаваемых локальных феноменов. Авторы предложили взглянуть на идентичность за пределами официальных символов региона — как отметила руководитель «Стенограффии» Анна Клец, жители назначили майонез пост-ироничной идентичностью Екатеринбурга, в частности, после распространения видео с танцующими аниматорами в костюмах майонезов на городских мероприятиях.
«Кроссовки закастомлены нашей бытовой геральдикой, локальной идентичностью из холодильника, культурным кодом каждого человека, который гордо называет себя уральцем. Настоявшимся в сознании нескольких поколений. Кроссовки — это физический артефакт, носитель этой идентичности, возможность сказать "Я с Урала" без слов. Существует не много таких вещей для самопрезентации — Екатеринбург недостаточно овеществлен, и поэтому мы решили сделать проект, который породит серию дропов с уникальными уральскими вещами»,— рассказали в Hot Singles in Your Area.
Получить кроссовки можно только благодаря победе в конкурсах «Стенограффии» — продаваться они не будут. Например, первые пять пар обуви получат люди, которые разместят счастливые фотографии «майонезной семьи» у себя в соцсетях.