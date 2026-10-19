В Великом Новгороде медведь вышел на улицы Западного микрорайона
В Великом Новгороде в ночь с 18 на 19 октября заметили медведя, который бегал по улицам Кочетова и Попова в Западном микрорайоне. Видео с животным опубликовали жители в сообществе «ЧП53 Великий Новгород. Новости».
На кадрах видно, что медведь находился в районе детской поликлиники № 2 и физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрон».
Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов предположил, что животное ищет пищу перед зимней спячкой.
По оценке специалиста, медведю примерно 2–2,5 года. Вероятно, мать уже прогнала его, но самостоятельно найти постоянное место обитания он пока не смог. Ранее животное, предположительно, замечали в Аркажах, Панковке и Толстикове. Таким образом, медведь перемещается по юго-западной окраине Великого Новгорода.
«Медведь зажиряется на зиму, поедая яблоки и желуди, которых везде много. Сейчас у животного есть около недели на то, чтобы отреагировать на ночные заморозки и лечь в спячку. Если же этого не произойдет и медведь продолжит заходить на территорию жилой зоны, животное придется изымать»,— предположил Дмитрий Графов.