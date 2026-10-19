В Великом Новгороде медведь вышел на улицы Западного микрорайона

«Медведь зажиряется на зиму, поедая яблоки и желуди, которых везде много. Сейчас у животного есть около недели на то, чтобы отреагировать на ночные заморозки и лечь в спячку. Если же этого не произойдет и медведь продолжит заходить на территорию жилой зоны, животное придется изымать»,— предположил Дмитрий Графов.