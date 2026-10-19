На атомном ледоколе «Чукотка» запустили второй реактор

Реакторы двухконтурной схемы «РИТМ-200» разработаны и изготовлены в России. Масса каждого превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр — 3,3 метра. Тепловая мощность одной установки достигает 175 МВт. Реакторы предназначены для работы в арктических условиях. Назначенный срок их службы составляет 40 лет, а перегрузка ядерного топлива проводится раз в семь лет.