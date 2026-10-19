На атомном ледоколе «Чукотка» запустили второй реактор
На строящемся универсальном атомном ледоколе «Чукотка» проекта 22220 запустили реакторную установку правого борта. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
«Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод осуществили запуск реакторной установки правого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка". Физический пуск прошел в штатном режиме, в строгом соответствии с требованиями к безопасности и под контролем представителей предприятия-разработчика реактора и контрагентских организаций»,— говорится в сообщении.
После запуска реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Специалисты также откалибровали пусковую аппаратуру, чтобы подтвердить корректную работу реактора, органов управления, систем защиты и контроля.
После физического пуска обоих реакторов «РИТМ-200» начнутся комплексные испытания всей ядерной энергетической установки ледокола.
Реакторы двухконтурной схемы «РИТМ-200» разработаны и изготовлены в России. Масса каждого превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр — 3,3 метра. Тепловая мощность одной установки достигает 175 МВт. Реакторы предназначены для работы в арктических условиях. Назначенный срок их службы составляет 40 лет, а перегрузка ядерного топлива проводится раз в семь лет.
«Чукотка» — пятый универсальный атомный ледокол проекта 22220, который Балтийский завод строит по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложили в декабре 2020 года, а на воду спустили в ноябре 2024-го. Сейчас ледокол проходит швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям.