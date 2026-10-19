В Башкирии ожидаются чрезвычайная пожароопасность, ветер и заморозки
В республике резко похолодает
20 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает Башгидрометцентр. Подует северо-западный ветер, 3-8 м/с, днем в восточных районах его порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -1,-6°, днем незначительно повысится — до +5,+10°.
В республике прогнозируется переменная облачность, без осадков.
На дорогах будет хорошая видимость.
В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -2,-4°, днем поднимется до +8,+10°.