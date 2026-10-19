Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин проводит 1000-й матч в КХЛ

Воспитанник тольяттинской школы, Григорий Панин начал выступления в высшем дивизионе российского хоккея в 2004 году, то есть до образования КХЛ. В 2008 году он перешел в казанский «Ак Барс». В составе татарстанского клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина. С 2014 по 2017 годы Григорий Панин являлся хоккеистом московского ЦСКА. Последние 10 сезонов защищает цвета уфимского «Салавата Юлаева».