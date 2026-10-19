Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин проводит 1000-й матч в КХЛ
За 999 матчей хоккеист забросил 45 голов
Матч между хоккейными клубами «Адмирал» и «Салават Юлаев», который проходит во Владивостоке, станет 1000-й игрой капитана уфимской команды Григория Панина в Континентальной хоккейной лиге. Таким образом, он станет шестым игроком лиги, кому удалась эта отметка после Вадима Шипачева, Ильи Каблукова, Сергей Плотникова, Андрея Стася и Евгения Бирюкова.
Воспитанник тольяттинской школы, Григорий Панин начал выступления в высшем дивизионе российского хоккея в 2004 году, то есть до образования КХЛ. В 2008 году он перешел в казанский «Ак Барс». В составе татарстанского клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина. С 2014 по 2017 годы Григорий Панин являлся хоккеистом московского ЦСКА. Последние 10 сезонов защищает цвета уфимского «Салавата Юлаева».
За 999 матчей Григорий Панин забросил 45 шайб и отдал 141 голевую передачу. 25 ноября ему исполнится 41 год.