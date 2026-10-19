В Оренбуржье задержали молодого человека по обвинению в покушении на теракт

По информации ведомства, 17 октября фигурант за деньги по заданию куратора прибыл к зданию подразделения правоохранительного органа. Он попытался поджечь служебный автомобиль, разлив на транспортное средство заранее приобретенную легковоспламеняющуюся жидкость. Однако был задержан, поэтому довести до конца свой умысел не смог.