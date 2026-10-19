В Оренбуржье задержали молодого человека по обвинению в покушении на теракт
В Оренбургской области задержали 24-летнего молодого человека. Он обвиняется в покушении на совершение террористического акта на территории Оренбурга (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР.
По информации ведомства, 17 октября фигурант за деньги по заданию куратора прибыл к зданию подразделения правоохранительного органа. Он попытался поджечь служебный автомобиль, разлив на транспортное средство заранее приобретенную легковоспламеняющуюся жидкость. Однако был задержан, поэтому довести до конца свой умысел не смог.
В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.