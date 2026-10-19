Инфляция в Челябинской области в сентябре превысила общероссийский показатель
Сильнее всего подорожали сахар, моторное топливо и яйца
По данным Росстата, годовая инфляция в Челябинской области по итогам сентября 2026 года составила 6,42%, что выше среднего показателя по стране (6,35%). В месячном выражении цены выросли на 0,52% к августу. Банк России отмечает, что при исключении сезонности ценовое давление в регионе в сентябре усилилось по сравнению с предыдущим месяцем — преимущественно за счет коррекции цен на непродовольственные товары после их снижения в августе.
Среди продовольственных товаров выделяется динамика сахара (+21,44%), яиц (+19,52%) и плодоовощной продукции (+8,53%). Моторное топливо прибавило 19,67% в годовом выражении. Рост в годовом выражении зафиксирован в сегменте услуг: образование подорожало на 10,68%, пассажирский транспорт — на 15,82%, телекоммуникации — на 9,31%. В то же время ряд категорий зафиксировал дефляцию: масло и жиры подешевели на 4,93%, молочная продукция — на 2,83%, одежда — на 0,10%.
В целом по России годовая инфляция в сентябре практически не изменилась относительно августа — 6,35% против 6,33%. Банк России намерен продолжить проведение денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции к целевому показателю в 4%.