Инфляция в Челябинской области в сентябре превысила общероссийский показатель

По данным Росстата, годовая инфляция в Челябинской области по итогам сентября 2026 года составила 6,42%, что выше среднего показателя по стране (6,35%). В месячном выражении цены выросли на 0,52% к августу. Банк России отмечает, что при исключении сезонности ценовое давление в регионе в сентябре усилилось по сравнению с предыдущим месяцем — преимущественно за счет коррекции цен на непродовольственные товары после их снижения в августе.