Жителя Удмуртии осудили за продажу более 250 незаконно оформленных сим-карт

Суд установил, что с апреля по май 2026 года молодой человек искал фотографии паспортов граждан России и без их согласия оформлял на них сим-карты через приложение Appseller. За вознаграждение он получил более 250 сим-карт с различными абонентскими номерами, которые затем продал неустановленным лицам.