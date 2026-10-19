Жителя Удмуртии осудили за продажу более 250 незаконно оформленных сим-карт
19-летний молодой человек получил условный срок и штраф в 120 тыс. руб.
Завьяловский райсуд Удмуртии приговорил 19-летнего местного жителя к 3,5 года лишения свободы условно за незаконный сбор и передачу персональных данных для оформления сим-карт. Его признали виновным по 23 эпизодам преступления (п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Суд установил, что с апреля по май 2026 года молодой человек искал фотографии паспортов граждан России и без их согласия оформлял на них сим-карты через приложение Appseller. За вознаграждение он получил более 250 сим-карт с различными абонентскими номерами, которые затем продал неустановленным лицам.
Помимо условного срока, суд назначил ему штраф в размере 120 тыс. руб. и запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Испытательный срок составил три года. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
В мае в Ижевске задержали двух 16-летних подростков по подозрению в создании аналогичного центра для мошенников.