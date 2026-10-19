Такси «Максим» отменило комиссию для авто с символикой «Яндекса»
Сервис такси «Максим» в Пермском крае разрешил водителям и таксопаркам не снимать оклейку других компаний с автомобилей. Раньше за это была предусмотрена повышенная комиссия. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе сервиса.
«Понимая сложную ситуацию, в которой оказались люди, сервис “Максим” отменил надбавку к комиссии для всех исполнителей с символикой иных компаний по всей стране, в том числе в Перми. Снимать оклейку для получения заказов в “Максим” со стандартной комиссией таксопаркам и водителям “Яндекса” не требовалось»,— рассказали в пресс-службе.
В компании отметили также, что в сервисе «Максим» водители не испытывают сложностей с выводом средств. Деньги за заказы с безналичным способом оплаты выводятся в режиме онлайн на карту любого банка через СБП. Эта функция работает без сбоев.
Напомним, серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса», которые коснулись жителей Пермского края, начались 9 октября из-за атаки БПЛА на дата-центры компании. Несколько дней в Перми были сложности с вызовом такси. Таксисты испытывали трудности с навигацией и не выходили на маршруты. Недостаток машин на линии привел к росту средней цены поездки на 30–50%. Часть водителей рассказали, что не могут вывести деньги, которые зачисляются в качестве оплаты на их счет в «Яндекс Банке».