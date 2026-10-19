Такси «Максим» отменило комиссию для авто с символикой «Яндекса»

Напомним, серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса», которые коснулись жителей Пермского края, начались 9 октября из-за атаки БПЛА на дата-центры компании. Несколько дней в Перми были сложности с вызовом такси. Таксисты испытывали трудности с навигацией и не выходили на маршруты. Недостаток машин на линии привел к росту средней цены поездки на 30–50%. Часть водителей рассказали, что не могут вывести деньги, которые зачисляются в качестве оплаты на их счет в «Яндекс Банке».