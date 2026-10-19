ГИПУ открыл второй центр изучения русского языка в Никарагуа
Бесплатные курсы в Манагуа планируют посещать 167 человек
Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени Короленко (ГИПУ) открыл второй Центр открытого образования в Никарагуа. Площадка начала работу в столице страны Манагуа на базе Национального автономного университета Никарагуа (UNAN-Managua), сообщает Минпросвещения России.
На церемонии открытия присутствовали посол России в Никарагуа Михаил Леденев, ректор UNAN-Managua Тельма де ла Крус Лопес Брисеньо, преподаватели и студенты. По словам господина Леденева, центр станет «дверью в богатейший мир русского языка и культуры».
В центре жители Никарагуа смогут бесплатно изучать русский язык и знакомиться с российской культурой. Программа предусматривает очные занятия и обучение с использованием онлайн-платформы. Планируется, что в ней примут участие 167 слушателей.
Первая площадка ГИПУ в Никарагуа открылась в 2023 году в городе Хинотепе. Новый центр создан при содействии Минпросвещения России и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».