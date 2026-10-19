Вина первого лица

Есть ли решения, которые нельзя принимать даже ради спасения бизнеса, и где проходит эта граница? Да, такие решения есть, и у каждого зрелого руководителя всегда есть своя граница. Я называю это зоной, которую нельзя предать, и проходит она в разных плоскостях сразу. В отношении к людям там оказываются достоинство человека и отказ спасать себя за чужой счет. В отношении к клиенту — честность о том, что он покупает у вашей компании, и отказ наживаться на его незнании или беде. В отношении к продукту — черта, за которой экономия превращается в риск для того, кто этим продуктом пользуется. А в отношении к делу — его смысл, то есть то, ради чего всё когда-то затевалось. Сократить человека можно, это тяжело, но допустимо, а вот соврать ему в лицо о причинах — уже нельзя. Урезать продукт можно, но нельзя выпускать то, что способно навредить доверившемуся. Пойти на жесткую сделку можно, но нельзя строить бизнес на чужой беде.