В Самарской области суд аннулировал приватизацию квартиры, незаконно полученной экс-чиновником

Также выяснилось, что при трудоустройстве чиновник использовал поддельный диплом. В октябре 2025 года суд признал его виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа) и приговорил к пяти месяцам ограничения свободы.