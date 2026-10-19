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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области суд аннулировал приватизацию квартиры, незаконно полученной экс-чиновником

Ранее он трудоустроился по поддельному диплому
Приватизация квартиры, оформленная бывшим муниципальным служащим в Новокуйбышевске, признана незаконной. Об этом сообщила прокуратура.

Сергей Михеев / Коммерсантъ

Установлено, что жилое помещение получено по договору социального найма и впоследствии приватизировано без законных оснований. Бывший чиновник не проходил процедуру признания нуждающимся и малоимущим.
Также выяснилось, что при трудоустройстве чиновник использовал поддельный диплом. В октябре 2025 года суд признал его виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа) и приговорил к пяти месяцам ограничения свободы.
В связи с этим прокуратура подала в суд иск о признании приватизации недействительной и возврате квартиры в муниципальную собственность. Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены.
Георгий Портнов