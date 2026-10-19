В Самарской области суд аннулировал приватизацию квартиры, незаконно полученной экс-чиновником
Ранее он трудоустроился по поддельному диплому
Приватизация квартиры, оформленная бывшим муниципальным служащим в Новокуйбышевске, признана незаконной. Об этом сообщила прокуратура.
Установлено, что жилое помещение получено по договору социального найма и впоследствии приватизировано без законных оснований. Бывший чиновник не проходил процедуру признания нуждающимся и малоимущим.
Также выяснилось, что при трудоустройстве чиновник использовал поддельный диплом. В октябре 2025 года суд признал его виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа) и приговорил к пяти месяцам ограничения свободы.
В связи с этим прокуратура подала в суд иск о признании приватизации недействительной и возврате квартиры в муниципальную собственность. Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены.