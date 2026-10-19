Дагестан потратит 123 млн рублей на лекарство для диабетиков

В Дагестане число пациентов с сахарным диабетом растет, но открытые источники приводят разные оценки. В ноябре 2024 года врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в регионе живут более 47 тыс. пациентов и их число увеличивается ежегодно. При этом по данным Федерального регистра на 24 августа 2024 года, которые приводит исследование специалистов Дагестанского государственного медуниверситета, в республике числились 2 115 пациентов с диабетом первого типа и 35 416 — второго, всего 37 531 человек. Расхождение в 9,5 тыс. человек может быть связано с датами и охватом учета; доступные публикации не объясняют его, поэтому сравнивать эти цифры как единую динамику нельзя. По тому же исследованию, зарегистрированная распространенность диабета второго типа в Дагестане составляла менее 1 128 случаев на 100 тыс. жителей против 3 158,8 в среднем по России; для первого типа — менее 69 против 191. Значит, официально учтена нагрузка в республике заметно ниже среднероссийской, хотя абсолютное число пациентов уже превышает 40 тыс. и, по данным регионального Минздрава, продолжает расти.