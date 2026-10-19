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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Кавказ

Дагестан потратит 123 млн рублей на лекарство для диабетиков

Минздрав Дагестана объявил закупку эмпаглифлозина на 2027 год за 123,2 млн руб. Препарат предназначен для программы льготного лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом. Извещение комитет по госзакупкам республики разместил на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Прием заявок завершился 19 октября, теперь комиссия рассматривает предложения. По данным карточки закупки, итоги должны подвести 21 октября, следует из данных карточки закупки в ЕИС.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

За эту сумму заказчик планирует получить 1,811 млн таблеток двух дозировок. Основная часть — 1,8 млн таблеток по 25 мг: на них приходится 122,4 млн руб., или 99,4% начальной цены. Ещё 11,34 тыс. таблеток по 10 мг оценили в 794,8 тыс. руб. Начальная цена одной таблетки составляет 68 руб. для дозировки 25 мг и 70,09 руб. для дозировки 10 мг. Поставщик должен привезти лекарства в Махачкалу, на улицу Буганова, 24, а исполнить контракт — до 31 декабря 2027 года. Эти условия опубликованы в карточке процедуры и перечне её документов.
Закупку провели по 44-ФЗ в форме электронного запроса котировок. Такая процедура позволяет участникам подать ценовые предложения, а комиссии — определить победителя по правилам извещения. В документах заказчик потребовал лицензию на оптовую торговлю лекарствами или на их производство. Также закупка учитывает национальный режим по постановлению правительства № 1875: для препарата установили ограничение на иностранную продукцию и преимущество для российской. Само по себе это условие не свидетельствует о споре вокруг закупки или о нарушении.
Эмпаглифлозин включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В территориальной программе госгарантий Дагестана на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов препарат указан среди средств для лечения диабета; программа предусматривает амбулаторный отпуск лекарств льготным категориям по рецептам. Это объясняет, почему республика заранее закупает препарат на следующий год.
Закупка входит в серию заявок Минздрава на лекарства для пациентов с диабетом в 2027 году. Например, республика отдельно выставила на торги эмпаглифлозин для кардиологических пациентов с начальной ценой 1,88 млн руб., а также ипраглифлозин на 16,38 млн руб. Раздельные процедуры показывают, что ведомство закупает препараты по отдельным направлениям и позициям, а не объединяет их в один лот.
В Дагестане число пациентов с сахарным диабетом растет, но открытые источники приводят разные оценки. В ноябре 2024 года врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в регионе живут более 47 тыс. пациентов и их число увеличивается ежегодно. При этом по данным Федерального регистра на 24 августа 2024 года, которые приводит исследование специалистов Дагестанского государственного медуниверситета, в республике числились 2 115 пациентов с диабетом первого типа и 35 416 — второго, всего 37 531 человек. Расхождение в 9,5 тыс. человек может быть связано с датами и охватом учета; доступные публикации не объясняют его, поэтому сравнивать эти цифры как единую динамику нельзя. По тому же исследованию, зарегистрированная распространенность диабета второго типа в Дагестане составляла менее 1 128 случаев на 100 тыс. жителей против 3 158,8 в среднем по России; для первого типа — менее 69 против 191. Значит, официально учтена нагрузка в республике заметно ниже среднероссийской, хотя абсолютное число пациентов уже превышает 40 тыс. и, по данным регионального Минздрава, продолжает расти.
Станислав Маслаков