Дагестан потратит 123 млн рублей на лекарство для диабетиков
Минздрав Дагестана объявил закупку эмпаглифлозина на 2027 год за 123,2 млн руб. Препарат предназначен для программы льготного лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом. Извещение комитет по госзакупкам республики разместил на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Прием заявок завершился 19 октября, теперь комиссия рассматривает предложения. По данным карточки закупки, итоги должны подвести 21 октября, следует из данных карточки закупки в ЕИС.
За эту сумму заказчик планирует получить 1,811 млн таблеток двух дозировок. Основная часть — 1,8 млн таблеток по 25 мг: на них приходится 122,4 млн руб., или 99,4% начальной цены. Ещё 11,34 тыс. таблеток по 10 мг оценили в 794,8 тыс. руб. Начальная цена одной таблетки составляет 68 руб. для дозировки 25 мг и 70,09 руб. для дозировки 10 мг. Поставщик должен привезти лекарства в Махачкалу, на улицу Буганова, 24, а исполнить контракт — до 31 декабря 2027 года. Эти условия опубликованы в карточке процедуры и перечне её документов.
Закупку провели по 44-ФЗ в форме электронного запроса котировок. Такая процедура позволяет участникам подать ценовые предложения, а комиссии — определить победителя по правилам извещения. В документах заказчик потребовал лицензию на оптовую торговлю лекарствами или на их производство. Также закупка учитывает национальный режим по постановлению правительства № 1875: для препарата установили ограничение на иностранную продукцию и преимущество для российской. Само по себе это условие не свидетельствует о споре вокруг закупки или о нарушении.
Эмпаглифлозин включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В территориальной программе госгарантий Дагестана на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов препарат указан среди средств для лечения диабета; программа предусматривает амбулаторный отпуск лекарств льготным категориям по рецептам. Это объясняет, почему республика заранее закупает препарат на следующий год.
Закупка входит в серию заявок Минздрава на лекарства для пациентов с диабетом в 2027 году. Например, республика отдельно выставила на торги эмпаглифлозин для кардиологических пациентов с начальной ценой 1,88 млн руб., а также ипраглифлозин на 16,38 млн руб. Раздельные процедуры показывают, что ведомство закупает препараты по отдельным направлениям и позициям, а не объединяет их в один лот.
В Дагестане число пациентов с сахарным диабетом растет, но открытые источники приводят разные оценки. В ноябре 2024 года врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в регионе живут более 47 тыс. пациентов и их число увеличивается ежегодно. При этом по данным Федерального регистра на 24 августа 2024 года, которые приводит исследование специалистов Дагестанского государственного медуниверситета, в республике числились 2 115 пациентов с диабетом первого типа и 35 416 — второго, всего 37 531 человек. Расхождение в 9,5 тыс. человек может быть связано с датами и охватом учета; доступные публикации не объясняют его, поэтому сравнивать эти цифры как единую динамику нельзя. По тому же исследованию, зарегистрированная распространенность диабета второго типа в Дагестане составляла менее 1 128 случаев на 100 тыс. жителей против 3 158,8 в среднем по России; для первого типа — менее 69 против 191. Значит, официально учтена нагрузка в республике заметно ниже среднероссийской, хотя абсолютное число пациентов уже превышает 40 тыс. и, по данным регионального Минздрава, продолжает расти.