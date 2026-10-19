В ГУАП презентовали технологическую мастерскую «Дрон-гараж»

«Я благодарю "Университет 2035" и НТИ за содействие в подготовке инженерных кадров для отрасли беспилотной авиации, создание площадок для студенческих проектных команд и стартапов. Открытие на площадке ГУАП технологической мастерской "Дрон-гараж" позволит нам представить еще больше форматов взаимодействия, реализовывать идеи и доводить их до готового инженерного продукта. Еще в 2018 году в нашем университете открыли свой "Инженерный гараж", где студенты разбирают практические инженерные задачи, участвуют в исследованиях и создают инновационные решения, востребованные в промышленности и науке. Это пространство находит большой отклик у молодежи. Поэтому мы поддержали инициативу по открытию новой инфраструктуры по тестированию технологических решений — "Дрон-гаража"»,— обратилась к участникам мероприятия ректор ГУАП.