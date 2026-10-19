В ГУАП презентовали технологическую мастерскую «Дрон-гараж»
Комплексная образовательная модель реализована при поддержке «Университета 2035»
На базе Технопарка ГУАП по инициативе «Университета 2035» запустили «Дрон-гараж» — пространство для тестирования технологических решений и подготовки инженерных кадров в сфере беспилотных авиационных систем, робототехники и искусственного интеллекта.
«Дрон-гараж» — это внутриуниверситетская сеть, где обучение, тестирование и соревнования работают как единый механизм. Эту комплексную образовательную модель реализует «Университет 2035».
15 октября в Технопарке ГУАП состоялось знакомство с площадкой с участием партнеров вуза. Руководитель проектов «Университета 2035» Мария Александрова рассказала о комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская "Дрон-гараж"», партнерам презентовали разработки ГУАП. Среди них — промышленный робот-манипулятор SCARA робот; робот, запрограммированный для выпечки блинов; аддитивная установка для 3D-печати в открытом космосе. Участники обсудили вектор развития технологической мастерской и роль в регионе, составили дорожную карту реализации мероприятий на ближайший год.
16 октября в «Точке кипения — Санкт-Петербург.ГУАП» ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина и ректор «Университета 2035» Дмитрий Кайсин подписали соглашение между «Университетом 2035» и ГУАП о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская "Дрон-гараж"».
«Я благодарю "Университет 2035" и НТИ за содействие в подготовке инженерных кадров для отрасли беспилотной авиации, создание площадок для студенческих проектных команд и стартапов. Открытие на площадке ГУАП технологической мастерской "Дрон-гараж" позволит нам представить еще больше форматов взаимодействия, реализовывать идеи и доводить их до готового инженерного продукта. Еще в 2018 году в нашем университете открыли свой "Инженерный гараж", где студенты разбирают практические инженерные задачи, участвуют в исследованиях и создают инновационные решения, востребованные в промышленности и науке. Это пространство находит большой отклик у молодежи. Поэтому мы поддержали инициативу по открытию новой инфраструктуры по тестированию технологических решений — "Дрон-гаража"»,— обратилась к участникам мероприятия ректор ГУАП.
Ректор «Университета 2035» Дмитрий Кайсин отметил, что одной из ключевых идей проектов, представленных «Университетом 2035», является сетевое взаимодействие и укрепление сообществ, и участники этих проектов очень важны.
«Здесь мы пробуем находить форматы взаимодействия, которые выходят за рамки одного вуза. Ведь мысли и идеи рождаются в самых разных пространствах — как физических, так и виртуальных. Опыт команды ГУАП в реализации „Точки кипения“, „Инженерных гаражей“ и других подобных форматов поможет нам в этом поиске. Сетевые эффекты позволяют нам максимально быстро масштабировать инновационные идеи и представления о будущем, а также впитывать новые знания из других узлов нашей сети».