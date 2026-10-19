Самолет рейса Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, изменил маршрут из-за технической неисправности. Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
По данным сервиса Flightradar, борт подал аварийный сигнал 7700 во время полета над Казахстаном, после чего развернулся в районе города Кокшетау. На момент публикации самолет готовился к посадке в Омске.
Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс S7 7099 вылетел из Новосибирска в 13:20 по местному времени (09:20 мск).