В Петербурге задержали двух подозреваемых в незаконном обналичивании 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии полиции, за три с половиной года они заработали около 20 млн рублей на нелегальном обналичивании денег для клиентов. Об этом 19 октября сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.