В Петербурге задержали двух подозреваемых в незаконном обналичивании 20 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии полиции, за три с половиной года они заработали около 20 млн рублей на нелегальном обналичивании денег для клиентов. Об этом 19 октября сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, мужчины в возрасте 49 и 51 года организовали схему с использованием фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. На них открывали банковские счета, через которые проводили транзитные операции, позволяющие нелегально обналичивать средства.
Предполагаемая незаконная деятельность продолжалась с октября 2022 года по апрель 2026 года. За свои услуги подозреваемые брали комиссию не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. Общий доход от этой деятельности, по данным полиции, составил около 20 млн рублей.
Во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны, компьютеры с программами для удаленного доступа к счетам, а также носители информации с финансовой отчетностью.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.