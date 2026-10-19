Большинству ярославцев хватает зарплаты на основные расходы
69% работающих жителей Ярославской области считают, что их зарплаты хватает на основные повседневные нужды. При этом полностью удовлетворены своим доходом 23% опрошенных, еще 46% приходится планировать расходы с учетом бюджета. Такие данные приводит hh.ru по итогам опроса жителей регионов.
Главными статьями расходов жители Ярославской области назвали продукты питания (90% респондентов), коммунальные платежи (78%), одежду и обувь (71%), мобильную связь и интернет (69%).
Более половины опрошенных также тратят деньги на проезд в общественном транспорте (57%), лечение и лекарства (54%), содержание детей (52%). У 40% зарплата уходит в том числе на погашение кредитов. По 37% респондентов назвали расходы на досуг и отдых, а также аренду жилья или ипотеку. Еще 30% тратят деньги на уход за собой, 28% — на образование.
По данным hh.ru, чаще других о том, что зарплаты полностью хватает на основные нужды, заявляют работники IT-сферы (40%). Среди сотрудников маркетинга и рекламы таких 34%, среди строителей — 33%.