Большинству ярославцев хватает зарплаты на основные расходы

Более половины опрошенных также тратят деньги на проезд в общественном транспорте (57%), лечение и лекарства (54%), содержание детей (52%). У 40% зарплата уходит в том числе на погашение кредитов. По 37% респондентов назвали расходы на досуг и отдых, а также аренду жилья или ипотеку. Еще 30% тратят деньги на уход за собой, 28% — на образование.