61% челябинцев назвали зарплату главным критерием при выборе работы
Уровень оплаты труда является решающим фактором при поиске работы для 61% экономически активных жителей Челябинска, следует из опроса сервиса по подбору персонала SuperJob, проведенного 5–13 октября. На втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (27%).
Удобство расположения офиса важно для 23% респондентов, комфортная атмосфера в коллективе и карьерные перспективы — по 20%. Замыкают рейтинг имидж работодателя (6%) и корпоративная культура (4%).
Приоритеты различаются в зависимости от возраста и дохода. Соискатели моложе 35 лет чаще ориентируются на карьерный рост (32%) и личностное развитие (23%), тогда как у респондентов старше 45 лет эти показатели составляют лишь 12% и 10%. Старшее поколение, по данным опросов, больше ценит стабильность работодателя (34%) и близость офиса к дому (31%). Челябинцы с доходом свыше 150 тыс. руб. чаще отмечают важность прозрачных управленческих процессов и интересных задач, тогда как респонденты с заработком до 100 тыс. руб. обращают внимание на расположение офиса и возможность сохранить баланс между работой и личной жизнью.
Опрос также выявил расхождение между ожиданиями соискателей и представлениями работодателей. HR-специалисты переоценивают значимость расположения офиса (51% против 23% у кандидатов), но при этом недооценивают роль адекватного руководства (27% против 36%), карьерного роста (10% против 20%) и гарантий баланса работы и личной жизни (3% против 15%).