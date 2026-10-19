61% челябинцев назвали зарплату главным критерием при выборе работы

Приоритеты различаются в зависимости от возраста и дохода. Соискатели моложе 35 лет чаще ориентируются на карьерный рост (32%) и личностное развитие (23%), тогда как у респондентов старше 45 лет эти показатели составляют лишь 12% и 10%. Старшее поколение, по данным опросов, больше ценит стабильность работодателя (34%) и близость офиса к дому (31%). Челябинцы с доходом свыше 150 тыс. руб. чаще отмечают важность прозрачных управленческих процессов и интересных задач, тогда как респонденты с заработком до 100 тыс. руб. обращают внимание на расположение офиса и возможность сохранить баланс между работой и личной жизнью.