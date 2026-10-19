Девять рейсов задержаны в аэропорту Сочи
По данным на 10:35 мск 19 октября, в аэропорту Сочи задержаны девять рейсов на прилет и вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.
На вылет задержаны четыре рейса авиакомпаний «Победа» и «Россия». Самолеты должны отправиться в Уфу, Санкт-Петербург, Казань и Москву. Отмененных рейсов нет.
На прилет задерживаются пять рейсов авиакомпаний «Победа», «Азимут» и «Россия». Самолеты должны прибыть в Сочи из Перми, Стамбула, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани. Отмененных рейсов нет.
Утром 19 октября аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Необходимую информацию о рейсе можно узнать у авиаперевозчика.