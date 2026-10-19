Директора чернушинской гимназии уволили из-за утраты доверия
Обновлено
Прокуратура Чернушинского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в местном МАОУ «Гимназия». Допустивший их директор учебного заведение уволен. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установила прокуратура, директор гимназии длительное время не принимал мер к устранению конфликта интересов, возникшего в связи с заключением и исполнением муниципальных контрактов. Уведомление работодателю о возможном наличии личной заинтересованности не направлялось.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управления образования администрации Чернушинского округа. Трудовой договор с руководителем гимназии расторгнут в связи с утратой доверия.