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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Прикамье

Директора чернушинской гимназии уволили из-за утраты доверия

Обновлено
Прокуратура Чернушинского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в местном МАОУ «Гимназия». Допустивший их директор учебного заведение уволен. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установила прокуратура, директор гимназии длительное время не принимал мер к устранению конфликта интересов, возникшего в связи с заключением и исполнением муниципальных контрактов. Уведомление работодателю о возможном наличии личной заинтересованности не направлялось.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управления образования администрации Чернушинского округа. Трудовой договор с руководителем гимназии расторгнут в связи с утратой доверия.