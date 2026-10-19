Предприниматель из Копейска получил срок за подкуп сотрудника аэропорта

В суде установлено, что в период с октября по декабрь 2023 года подсудимый, работающий в сфере строительства, передал 375 тыс. руб. начальнику хозяйственно-технической службы АО «Челябинское авиапредприятие» (управляет международным аэропортом Челябинска). Денежные средства передавались за предоставление инсайдерской информации и содействие в выигрыше конкурса на строительство здания диспетчерского пункта станции техобслуживания. Кроме того, за взятку предполагалось привлечение техники и персонала аэропорта к работам подрядчика, а также их беспрепятственная приемка.