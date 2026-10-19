В Башкирии планируют ликвидировать научно-исследовательский Институт гербицидов
Учреждение может прекратить существование к июлю 2027 года
Госкомитет Башкирии по науке и высшему образованию разработал проект распоряжения правительства республики о ликвидации до 1 июля 2027 года ГБУ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан» (НИТИГ АН РБ). Документ за подписью исполняющего обязанности премьер-министра региона Александра Шельдяева размещен для общественного обсуждения до 23 октября.
Причины ликвидации учреждения в документе не указаны.
Академия наук Башкирии должна создать ликвидационную комиссию, предоставить увольняемым работникам гарантии и компенсации и провести соответствующую процедуру, говорится в проекте распоряжения. Также Академия наук обязана совместно с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии в двухмесячный срок внести предложения по дальнейшему использованию имущества ликвидируемого учреждения.
По данным СПАРК-Интерфакс, ГБУ РБ НИТИГ АН РБ зарегистрировано в Уфе в январе 1993 года. Учреждение занимается поиском, синтезом и производством высокоэффективных гербицидов, регуляторов роста растений, ветеринарных препаратов, а также научными разработками лекарственных средств, пищевых добавок для животноводства.