В Башкирии планируют ликвидировать научно-исследовательский Институт гербицидов

Госкомитет Башкирии по науке и высшему образованию разработал проект распоряжения правительства республики о ликвидации до 1 июля 2027 года ГБУ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан» (НИТИГ АН РБ). Документ за подписью исполняющего обязанности премьер-министра региона Александра Шельдяева размещен для общественного обсуждения до 23 октября.