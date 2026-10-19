Музыка звучит в голове

Важно понимать, что они не слышали музыку — ни показанные ноты, ни то, что сами играли. Музыка звучала у них в голове, и для них это просто. И действительно, классический музыкант в первую очередь думает о том, как сыграть указанные ноты и аккорды. Джазовый музыкант думает о том, как их обыграть, как сыграть иначе, чем написано. Для джазового музыканта это всегда взаимодействие с нотами, но не их повторение.