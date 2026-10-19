Вступил в силу приговор участникам аферы с «Пушкинской картой» в Омске

Как установило следствие, в период с декабря 2021 года по май 2023 года обвиняемые и их третий сообщник (его судили отдельно, поскольку он заключил соглашение о сотрудничестве) похитили бюджетные средства в размере 45 млн руб. Эти деньги были выделены на реализацию программы «Пушкинская карта» для возмещения стоимости билетов на культурные мероприятия, которые фактически не проводились.