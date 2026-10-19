Вступил в силу приговор участникам аферы с «Пушкинской картой» в Омске
Коллегия Омского областного суда оставила без изменения наказание двум местным жителям, осужденным за мошенничество с «Пушкинской картой» на 45 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Как установило следствие, в период с декабря 2021 года по май 2023 года обвиняемые и их третий сообщник (его судили отдельно, поскольку он заключил соглашение о сотрудничестве) похитили бюджетные средства в размере 45 млн руб. Эти деньги были выделены на реализацию программы «Пушкинская карта» для возмещения стоимости билетов на культурные мероприятия, которые фактически не проводились.
По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения) Куйбышевский райсуд Омска назначил участникам аферы 5 и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал солидарно со всей троицы 45 млн руб. в пользу Минкультуры РФ, АО «Почта Банк» и ООО «Тикетсклауд».