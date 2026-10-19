В Ростовской области задержали подозреваемых в хищении выплат участникам СВО
Силовики задержали 13 человек в четырех регионах России по подозрению в хищении денежных выплат военнослужащих, заключивших контракты с Минобороны. Среди регионов, где прошли задержания, — Ростовская и Московская области, Калмыкия и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, участники группы искали потенциальных контрактников в социальных сетях и мессенджерах, представляясь волонтерами или региональными представителями Минобороны. Под предлогом содействия в оформлении документов они получали доверенности, регистрировали фиктивные браки от имени военнослужащих и совершали сделки без их ведома.
Кроме того, подозреваемые получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие военных. Деньги похищали и распределяли между сообщниками. Средний ущерб по каждому эпизоду, по предварительным данным, составил 900 тыс. руб.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве — по ст. 159, 286 и 291.2 УК РФ.
12 октября Химкинский городской суд приговорил пятерых фигурантов другого дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее, 16 июля, Следственный комитет России сообщил о хищении более 69 млн руб., предназначенных для выплат военнослужащим. По версии следствия, участники преступной группы оформляли фиктивные заявления на перевод денег, а сотрудница банка перечисляла средства на счета сообщников.