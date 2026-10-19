В Ростовской области задержали подозреваемых в хищении выплат участникам СВО

12 октября Химкинский городской суд приговорил пятерых фигурантов другого дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.