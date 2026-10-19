В Татарстане объем POS-кредитования за месяц вырос на 5%
Средний размер кредита увеличился на 3% и составил 73 тысячи рублей
В Татарстане в сентябре этого года банки выдали 7,3 тыс. POS-кредитов на 534,2 млн руб. По сравнению с августом количество выдач выросло на 2%, объем — на 5%, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер кредита увеличился на 3%, до 73 тыс. руб. Средний срок кредитования в республике составил 18 месяцев против 19 месяцев в августе. По объему выдач Татарстан занял пятое место среди регионов России.
В Кировской области в сентябре оформили 1,9 тыс. товарных кредитов на 114,3 млн руб. За месяц количество сократилось на 1%, объем вырос на 4%. Средний чек увеличился на 5%, до 60 тыс. руб.
В Чувашии выдали 1,7 тыс. POS-кредитов на 113,1 млн руб. Объем выдач вырос на 10%, а средний размер кредита — на 11%, до 67 тыс. руб. Количество кредитов, по данным ОКБ, сократилось на 1%.
В Марий Эл банки выдали 1,1 тыс. товарных кредитов на 66,9 млн руб. Объем вырос на 3%, средний чек — на 4%, до 63 тыс. руб. Количество выдач снизилось примерно на 1%.
В целом по России в сентябре банки выдали 255,6 тыс. POS-кредитов на 16,9 млрд руб. По сравнению с августом количество сократилось на 4%, объем — на 5%. При этом в годовом выражении показатели выросли на 10% и 6% соответственно.