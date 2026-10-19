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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Жительницу Стерлитамака приговорили к четырем годам за приготовление к теракту

Подсудимая закупала компоненты для изготовления взрывчатки на маркетплейсах
Центральный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнюю жительницу Стерлитамака за приготовление к совершению теракта на производственной площадке промышленного предприятия города. Она признана виновной в покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Оперативно-розыскные мероприятия установили, что подсудимая, «обладая познаниями в области химии», изучила соответствующие инструкции в интернете и подобрала на маркетплейсе необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также она провела разведку местности для последующего совершения преступления, отмечается в сообщении.
Майя Иванова