В Ульяновске будут судить мать за езду сына без прав на скутере

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Материалы переданы на рассмотрение в суд. Об этом сообщило СУ СКР по Ульяновской области.