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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске будут судить мать за езду сына без прав на скутере

Ребенок получил травмы, а в отношении его родительницы возбудили уголовное дело
В Ульяновске завершено расследование уголовного дела 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Материалы переданы на рассмотрение в суд. Об этом сообщило СУ СКР по Ульяновской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, женщина систематически разрешала своему 12-летнему сыну, не имевшему ни прав, ни навыков управления транспортом, ездить на скутере по территории Ленинского района Ульяновска. В итоге 25 июня 2026 года подросток попал в аварию и получил травмы.
Георгий Портнов