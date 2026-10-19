Экс-начальник отдела больницы в Башкирии обвиняется в хищении более 4 млн рублей
По версии следствия, она фиктивно устроила на работу родственника
Гафурийский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника планово-экономического отдела Толбазинской центральной районной больницы, обвиняемой в хищении более 4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Фигурантка дела обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Аургазинского района.
По версии следствия, с февраля 2024 года по май 2025 года обвиняемая оформила фиктивный договор и акты выполненных работ с недостоверными сведениями об оказании ее родственником услуг медицинскому учреждению. Ущерб бюджету составил более 4 млн руб.
На автомобиль и недвижимость обвиняемой наложен арест. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного ущерба.
Ранее по результатам рассмотрения представления прокуратуры района сотрудницу уволили в связи с утратой доверия.