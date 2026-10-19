Экс-начальник отдела больницы в Башкирии обвиняется в хищении более 4 млн рублей

По версии следствия, с февраля 2024 года по май 2025 года обвиняемая оформила фиктивный договор и акты выполненных работ с недостоверными сведениями об оказании ее родственником услуг медицинскому учреждению. Ущерб бюджету составил более 4 млн руб.