Кассационный суд подтвердил приговор экс-управделами томской обладминистрации

В декабре 2025 года райсуд признал бывших чиновников виновными. Анатолию Иванову он назначил 2,5 года условно, Александру Шатовичу — на полгода меньше. По иску прокурора с осужденных солидарно в счет возмещения ущерба взыскали 4,4 млн руб. Апелляционным определением приговор оставлен без изменения.