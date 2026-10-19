Кассационный суд подтвердил приговор экс-управделами томской обладминистрации
Защите не удалось оспорить приговор бывшему управделами администрации Томской области Анатолию Иванову и экс-начальнику регионального департамента финансово-ресурсного обеспечения Александру Шатовичу по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
«Жалобы адвокатов на приговор Ленинского районного суда Томска от 3 декабря 2025 года и апелляционное определение Томского областного суда от 13 апреля 2026 года в отношении осужденных Иванова Анатолия Александровича, Шатовича Александра Витальевича оставить без удовлетворения»,— говорится в решении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
В декабре 2025 года райсуд признал бывших чиновников виновными. Анатолию Иванову он назначил 2,5 года условно, Александру Шатовичу — на полгода меньше. По иску прокурора с осужденных солидарно в счет возмещения ущерба взыскали 4,4 млн руб. Апелляционным определением приговор оставлен без изменения.
Как ранее сообщали в прокуратуре Томской области, с ноября 2013 года по декабрь 2021 года управделами в отсутствие законных оснований организовал оплату аренды жилья за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов. По его указанию глава департамента финансово-ресурсного обеспечения заключил договоры аренды квартир для проживания сотрудницы обладминистрации и руководителя некоммерческой организации. В последующем по договорам была произведена оплата, в результате чего бюджету области причинен ущерб в размере 4,4 млн руб.