«Кубань сохранит статус главного курортного региона»

«Динамика показывает не снижение интереса, а скорее стабилизацию рынка после нескольких лет бурного роста. В первой половине года действительно наблюдалось снижение на 10,8% к уровню 2025 года, однако уже в августе, например, Анапа вышла на показатели прошлого года — 2,1 млн туристов. Такой рост случился за счет увеличения предложений от недавно открытых отелей с современной инфраструктурой всесезонного отдыха, в том числе опций "все включено" и более широкого спектра услуг: 70 отелей Анапы уже работают по этому стандарту, что составляет 80% от всех предложений в регионе.