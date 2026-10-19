«Кубань сохранит статус главного курортного региона»
Гендиректор курорта «Лучи» Владимир Ковалев — о перспективах развития курортной инфраструктуры Краснодарского края
С начала 2026 года Краснодарский край принял 14,4 млн туристов, не считая однодневных посетителей. По прогнозу региональных властей, по итогам года турпоток должен составить не менее 18 млн человек. Генеральный директор курорта «Лучи» Владимир Ковалев считает, что туристический рынок края постепенно переходит от бурного роста к стабилизации, а дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от расширения гостиничной инфраструктуры и предложения всесезонного отдыха.
«Динамика показывает не снижение интереса, а скорее стабилизацию рынка после нескольких лет бурного роста. В первой половине года действительно наблюдалось снижение на 10,8% к уровню 2025 года, однако уже в августе, например, Анапа вышла на показатели прошлого года — 2,1 млн туристов. Такой рост случился за счет увеличения предложений от недавно открытых отелей с современной инфраструктурой всесезонного отдыха, в том числе опций "все включено" и более широкого спектра услуг: 70 отелей Анапы уже работают по этому стандарту, что составляет 80% от всех предложений в регионе.
Для экономики всего края туристы с ночевкой более значимы. Они обеспечивают загрузку гостиниц, формируют спрос на услуги питания, развлечений и экскурсий. Одно- и трехдневные посетители вносят значительный вклад, и их расходы в расчете на 1 день существенно выше. Увеличение числа экскурсантов (5,9 млн человек) — это индикатор привлекательности региона и потенциал для конвертации в более длительные поездки.
Разрыв в 40% между черноморским и азовским побережьем отражает разницу в инфраструктуре и узнаваемости. Черноморское побережье — это сложившийся бренд с развитой сетью отелей, развлечений и транспортной доступностью, а азовская зона пока только раскрывает свой потенциал.
Показатель в 18 млн туристов по итогам года вполне достижим. За девять месяцев регион уже принял 14,4 млн туристов. До конца года необходимо принять еще около 3,6 млн гостей.
На рост турпотока влияет количество мест в гостиницах. За январь—август 2026 года число мест достигло 108,8 тыс., что на 25,3% больше прошлого года.
Инвестиционная активность также подтверждает, что рынок готов к дальнейшему росту. В курортной отрасли края реализуется 215 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,5 трлн руб. (для сравнения: в 2019 году их было 28 на 23,7 млрд руб.).
В рамках национальной цели развития России "Сохранение населения, здоровья и благополучия людей" необходим доступный и качественный отдых рядом с домом. Поэтому в России развивают внутренний туризм и делают его привлекательным для поездок по стране, а Краснодарский край первым из всех регионов удовлетворяет этот запрос.
С учетом текущей стабилизации, за последние три года совокупный рост внутреннего туризма превысил 40%. При сохранении текущих темпов развития инфраструктуры Кубань сохранит статус главного курортного региона страны».