Профессор не справился с экзаменом

Интересно, что ситуация в СКА дошла до примерно такой же степени безысходности, как было при Романе Ротенберге, предыдущем рулевом команды. Именно его сменил Игорь Ларионов на посту главного тренера в июне 2025 года. Тот сезон армейский клуб завершил вылетом в первом раунде Кубка Гагарина от московского «Динамо»: серия была проиграна 2-4. Но если про Романа Ротенберга было примерно понятно, что он в принципе не для тренерской профессии, то с Профессором, как называли Ларионова за достижения в хоккее (двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли как игрок) все-таки клуб связывал определенные надежды. Казалось, отсутствие успехов у этого специалиста на посту главного тренера нижегородского «Торпедо», где Ларионов работал с 2022-го по 2025 год, связано с тем, что у автозаводцев не такой большой бюджет. Важно и то, что Игорь Ларионов сам горел желанием проявить себя на тренерском поприще. Он пробовал себя в роли наставника молодежной сборной России в начале нулевых, потом и главной сборной, когда та уже была отстранена от международных соревнований. Однако некоторые эксперты, глядя на деятельность тренера Ларионова, уже тогда говорили, что в таком возрасте (Ларионову сейчас 65 лет) поздно начинать тренерскую карьеру. Похоже, они были правы.