Профессор не справился с экзаменом
СКА поменял главного тренера
Хоккейный клуб СКА отправил в отставку с поста главного тренера Игоря Ларионова. Это произошло сегодня днем, после возвращения армейской команды с провальной выездной серии, по ходу которой она потерпела четыре поражения подряд в чемпионате КХЛ. Новым главным тренером назначен Андрей Разин, работавший ранее в магнитогорском «Металлурге».
Руководители СКА все-таки не стали доводить ситуацию до безнадежной. В последних играх команда откровенно поплыла, а игроки выглядели так, словно специально проигрывали матчи, чтобы поменяли тренера. Даже если Ларионов — плохой тренер, это не очень красиво. Но формы протеста игроков, когда ничего не получается, могут быть разными. Одна из них — безразличие.
Интересно, что ситуация в СКА дошла до примерно такой же степени безысходности, как было при Романе Ротенберге, предыдущем рулевом команды. Именно его сменил Игорь Ларионов на посту главного тренера в июне 2025 года. Тот сезон армейский клуб завершил вылетом в первом раунде Кубка Гагарина от московского «Динамо»: серия была проиграна 2-4. Но если про Романа Ротенберга было примерно понятно, что он в принципе не для тренерской профессии, то с Профессором, как называли Ларионова за достижения в хоккее (двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли как игрок) все-таки клуб связывал определенные надежды. Казалось, отсутствие успехов у этого специалиста на посту главного тренера нижегородского «Торпедо», где Ларионов работал с 2022-го по 2025 год, связано с тем, что у автозаводцев не такой большой бюджет. Важно и то, что Игорь Ларионов сам горел желанием проявить себя на тренерском поприще. Он пробовал себя в роли наставника молодежной сборной России в начале нулевых, потом и главной сборной, когда та уже была отстранена от международных соревнований. Однако некоторые эксперты, глядя на деятельность тренера Ларионова, уже тогда говорили, что в таком возрасте (Ларионову сейчас 65 лет) поздно начинать тренерскую карьеру. Похоже, они были правы.
Алексей Миллер, глава «Газпрома» — спонсора СКА и других спортивных клубов Петербурга — уважает громкие имена. Именно он одобрил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера армейской команды позапрошлым летом, продлил контракт с ним год спустя. Несмотря на то что в первый сезон у Ларионова не получилось: команда не без труда пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, где уступила в первом раунде ЦСКА со счетом 1-4.
Накануне нового сезона Игорь Ларионов поменял половину состава команды, также сменил помощников в тренерском штабе — уже не в первый раз. Но это дало лишь краткосрочный результат: армейцы успешно стартовали в чемпионате КХЛ, одержав семь побед в восьми матчах. Ларионов все время подчеркивал, что хочет, чтобы команда играла в умный и атакующий хоккей — тогда никакие оборонительные системы не помешают ей добиваться успехов. Однако после успешной стартовой серии последовала неудачная: пять поражений подряд. В прошлом сезоне СКА проиграл под руководством Игоря Ларионова семь матчей подряд, что стало антирекордом клуба в КХЛ. Сейчас до этого решили не доводить. Главным критерием стала игра команды: в последних матчах СКА, где собран хороший состав, было не узнать. Армейцы проиграли «Северстали» (0:2) и даже тольяттинской «Ладе» (0:1), откровенному аутсайдеру лиги, не забив ни одного гола. С Игорем Ларионовым решили расстаться.
Новым тренером СКА назначен 52-летний Андрей Разин. Контракт с ним заключен сроком на два сезона. Разин, можно сказать, удачно подвернулся петербургскому клубу. Несколько дней назад он был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера магнитогорского «Металлурга» из-за конфликта с игроками. Утром воскресенья было объявлено о том, что Разин окончательно покинул уральский клуб, а днем — о его назначении в СКА вместо Игоря Ларионова. Может, руководители армейского клуба, наоборот, воспользовались тем, что такой тренер, как Разин, оказался свободен, и решились на кадровую перестановку.
Разин, как тренер, привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в сезоне 2023/24. В том же сезоне специалист был признан лучшим тренером КХЛ. СКА последний раз выигрывал Кубок Гагарина в сезоне 2016/17.