Следователи расследуют атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру Петербурга и Ленобласти

В Ленобласти после пожара в жилом доме госпитализировали женщину и троих детей с симптомами отравления угарным газом. В Петербурге информация о пострадавших уточняется. Ранее сообщалось о госпитализации двух человек после пожара в жилом доме в Московском районе.