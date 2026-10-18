Следователи расследуют атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру Петербурга и Ленобласти
Следственный комитет России квалифицировал атаку беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 18 октября как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры. В результате возникли пожары в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга, а также на территории нефтяного терминала.
«Кроме того, повреждены частные дома в Кировском районе и многоквартирные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области. Количество пострадавших устанавливается»,— отметила Светлана Петренко.
Представитель СКР заявила, что атака была совершена умышленно и, по оценке ведомства, нарушала нормы международного права.
Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам беспилотников и другим вещественным доказательствам планируется назначить судебные экспертизы.
В результате атаки повреждения получили жилые дома, логистический центр Ozon, центр обработки данных VK и нефтяной терминал. Во Всеволожском районе Ленинградской области без электричества остались около 20 тыс. человек.
В Ленобласти после пожара в жилом доме госпитализировали женщину и троих детей с симптомами отравления угарным газом. В Петербурге информация о пострадавших уточняется. Ранее сообщалось о госпитализации двух человек после пожара в жилом доме в Московском районе.