На Дону в ноябре откроют сезоны охоты на зайца, лисицу и корсака
В Ростовской области в ноябре 2026 года стартуют новые охотничьи сезоны — в списке разрешённой к добыче дичи заяц, лисица и другие представители фауны. Соответствующая документация опубликована на сайте регионального минприроды.
С 7 ноября открывается сезон на зайца-русака: добывать его можно будет до конца января 2027 года. В тот же день стартует отстрел лисицы, корсака и енотовидной собаки — на этих хищников разрешение будет действовать заметно дольше, до 28 февраля 2027 года.
Параллельно закрывается один из действующих сезонов: с 15 августа 2026 года в области шла охота на барсука, которая завершится в конце октября.