На Дону в ноябре откроют сезоны охоты на зайца, лисицу и корсака

С 7 ноября открывается сезон на зайца-русака: добывать его можно будет до конца января 2027 года. В тот же день стартует отстрел лисицы, корсака и енотовидной собаки — на этих хищников разрешение будет действовать заметно дольше, до 28 февраля 2027 года.