Бывший глава Азовского района после отставки обратился в военкомат за контрактом
Экс-глава администрации Азовского района Ростовской области Сергей Комаров обратился в военный комиссариат, чтобы узнать порядок заключения контракта с Минобороны. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Правоохранители заинтересовались чиновником ещё летом этого года. По данным собеседника издания, Комаров может стать фигурантом уголовного дела, однако статью, по которой его подозревают, не называется. Собеседник допускает, что желание экс-главы отправиться в зону СВО может объясняться попыткой уйти от возможного преследования за нарушения, допущенные на госслужбе.
Ничего подписывать Комаров пока не стал — оставил свои данные. Если в отношении него ведётся проверка и он имеет статус подозреваемого, контракт с ним заключить не дадут.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», заявление об уходе господин Комаров написал около двух недель назад. При этом ранее он уже предпринимал попытку покинуть пост, однако тогда отставка не состоялась. Среди причин отставки называются разногласия с областным правительством по ряду вопросов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сергей Комаров возглавил администрацию Азовского района в июне 2025 года после истечения срока полномочий прежнего главы Александра Палатного. До этого он руководил Новоалександровским сельским поселением. Таким образом, на посту главы администрации района господин Комаров проработал немногим более года.