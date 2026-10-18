Бывший глава Азовского района после отставки обратился в военкомат за контрактом

Как ранее писал «Ъ-Ростов», заявление об уходе господин Комаров написал около двух недель назад. При этом ранее он уже предпринимал попытку покинуть пост, однако тогда отставка не состоялась. Среди причин отставки называются разногласия с областным правительством по ряду вопросов. Официального подтверждения этой информации пока нет.