На проспекте Шолохова в Ростове столкнулись пять машин, есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону в ДТП с пятью автомобилями пострадали люди. Авария произошла вечером 17 октября на проспекте Шолохова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, водитель Mercedes, чья личность пока не установлена, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он сначала врезался в «Ладу Гранта», затем иномарку отбросило в Chery Tiggo. Отечественная легковушка же столкнулась с Hyundai Sonata и SsangYong.
В результате случившегося пострадали пассажиры Chery Tiggo «Лада Гранта». Их данные в настоящее время устанавливаются.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.