На проспекте Шолохова в Ростове столкнулись пять машин, есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель Mercedes, чья личность пока не установлена, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он сначала врезался в «Ладу Гранта», затем иномарку отбросило в Chery Tiggo. Отечественная легковушка же столкнулась с Hyundai Sonata и SsangYong.