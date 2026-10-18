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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На проспекте Шолохова в Ростове столкнулись пять машин, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону в ДТП с пятью автомобилями пострадали люди. Авария произошла вечером 17 октября на проспекте Шолохова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, водитель Mercedes, чья личность пока не установлена, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он сначала врезался в «Ладу Гранта», затем иномарку отбросило в Chery Tiggo. Отечественная легковушка же столкнулась с Hyundai Sonata и SsangYong.
В результате случившегося пострадали пассажиры Chery Tiggo «Лада Гранта». Их данные в настоящее время устанавливаются.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Мария Хоперская