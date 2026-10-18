В Ростовской области 19-25 октября ожидаются перебои теле- и радиосигнала

В среду, 21 октября, с 11:00 до 17:00 вещание приостановят в Нижнежуравском (Константиновский район), Первомайском (Кашарский район) и Титовке (Миллеровский район). В четверг, 22 октября, в те же часы сигнал будет недоступен в Белянском (Константиновский район) и Свободном (Тацинский район), а с 10:00 до 16:00 — в Родионово-Несветайской. В пятницу, 23 октября, с 11:00 до 17:00 перебои ожидаются в Богоявленской (Константиновский район), Новостепановском (Чертковский район) и Селивановской (Милютинский район).