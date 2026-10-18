В Ростовской области 19-25 октября ожидаются перебои теле- и радиосигнала
Жители Ростовской области на следующей неделе — с 19 по 25 октября — могут столкнуться с кратковременными перерывами вещания. Перебои затронут ряд районов, включая Неклиновский, Константиновский, Тацинский, Чертковский и Милютинский, а также крупные города — Ростов-на-Дону и Волгодонск.
Причины две: плановые технические работы на радиотелевизионных передающих станциях и солнечная интерференция — ежегодное явление, когда Солнце проходит по линии между спутником и приёмной антенной и на время «глушит» сигнал. Подробное расписание отключений:
В понедельник, 19 октября, с 01:00 до 10:00 сигнал пропадет в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Морозовске, Ростове-на-Дону и пункте вещания Конезавод имени Будённого в Сальском районе. Во вторник, 20 октября, с 10:00 до 16:00 перебои затронут Барило-Крепинскую (Родионово-Несветайский район), а с 11:00 до 17:00 — Нижнекалинов (Константиновский район) и Обливскую (Обливский район).
В среду, 21 октября, с 11:00 до 17:00 вещание приостановят в Нижнежуравском (Константиновский район), Первомайском (Кашарский район) и Титовке (Миллеровский район). В четверг, 22 октября, в те же часы сигнал будет недоступен в Белянском (Константиновский район) и Свободном (Тацинский район), а с 10:00 до 16:00 — в Родионово-Несветайской. В пятницу, 23 октября, с 11:00 до 17:00 перебои ожидаются в Богоявленской (Константиновский район), Новостепановском (Чертковский район) и Селивановской (Милютинский район).
Примечательно, что Константиновский район попадает в график отключений четыре дня подряд — видимо, именно на его пункты вещания пришлись основные профилактические работы. Телезрителям в затронутых населённых пунктах стоит учесть график при планировании эфирного просмотра: перерывы, судя по часам, придутся на дневное время, когда основная аудитория — за пределами экранов.