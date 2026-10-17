«Послание к человеку» нашло общий язык

Собственно, с большого экрана фестиваль и начался. За несколько часов до торжественной церемонии в Александринском театре в «Авроре» состоялась российская премьера документального фильма «Матч» аргентинских режиссеров Хуана Кабраля и Сантьяго Франко, ранее представленного на Каннском кинофестивале. В его основе знаменитый четвертьфинал чемпионата мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Оба мяча забил Диего Марадона. Первый — рукой, которую впоследствии назовут «рукой Бога», второй — обыграв нескольких английских футболистов и совершив один из самых знаменитых проходов в истории спорта. Однако авторов интересует не только футбол. За четыре года до матча Аргентина и Великобритания воевали за Фолклендские, или Мальвинские, острова. Через архивные кадры и свидетельства участников режиссеры обращаются к многолетнему противостоянию двух государств, в котором футбольная победа приобретает значение, выходящее далеко за пределы спортивной площадки.