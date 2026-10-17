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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

«Послание к человеку» нашло общий язык

В Петербурге открылся 36-й международный кинофестиваль
В Северной столице стартовал 36-й международный кинофестиваль «Послание к человеку», который продлится до 24 октября. Смотр открылся российской премьерой аргентинского документального фильма «Матч» о футбольном и политическом противостоянии Аргентины и Англии. На торжественной церемонии в Александринском театре режиссеру Али Хамраеву вручили почетный приз за вклад в кинематограф. В программе фестиваля более 200 картин, в том числе последняя работа Марлена Хуциева, фильмы известных зарубежных режиссеров и документальные истории, связанные с Петербургом.
Кадр из фильма «Матч»

Кадр из фильма «Матч»

Round 12

Торжественную церемонию открытия 16 октября по традиции принимала Новая сцена Александринского театра. Ее ведущий, директор театра Александр Малич, предложил гостям задуматься, как людям удается находить общий язык. На «Послании к человеку» для этого существуют сразу несколько способов: кино, музыка, переводчики и неформальное общение. Особенно непростая задача предстоит международному жюри, члены которого говорят на английском, французском, португальском, болгарском, иврите и русском языке.
Президент «Послания к человеку» Алексей Учитель признался, что открывает 36-й фестиваль в особенно приподнятом настроении. По его словам, организаторам удалось собрать внушительную программу и пригласить множество интересных режиссеров, членов жюри и гостей. При этом успех смотра он предложил оценивать не только по количеству фильмов, но прежде всего по их качеству. Завершая выступление, господин Учитель пожелал публике не засыпать во время просмотров и выходить из кинозалов в бодром настроении.
Первую награду фестиваля вручили еще до начала конкурсных показов. Почетного приза за вклад в кинематограф, создание уникального визуального языка и верность поэтической образности удостоился советский и узбекский режиссер Али Хамраев, автор картин «Белые, белые аисты», «Седьмая пуля» и «Сад желаний».
Вручая награду, Алексей Учитель назвал господина Хамраева человеком удивительного жизнелюбия и фантастической преданности кино. Он вспомнил, как регулярно встречает старшего коллегу на фестивалях от Москвы до Ташкента, и пошутил, что «Послание к человеку» опередило организаторов «Золотого глобуса», которые 23–24 октября вручат Али Хамраеву почетную награду на специальной церемонии в столице Узбекистана.
Сам лауреат отнесся к поздравлениям с юмором. По его словам, видимо, наступает возраст, когда начинают вручать почетные призы. Поблагодарив организаторов, господин Хамраев напомнил, ради чего существует кинематограф: «Послание к человеческому сердцу. Это вот самое главное, для чего мы работаем в кинематографе».
Имя Али Хамраева связано и с одной из важнейших премьер нынешнего фестиваля. 18 октября в кинотеатре «Аврора» впервые покажут «Невечернюю» — последнюю картину Марлена Хуциева, которую тот не успел закончить при жизни. Фильм создавался больше 10 лет, а завершить его помогли, кроме режиссера Хамраева, киновед Наум Клейман и монтажер Андрей Натоцинский. В центре сюжета встречи Льва Толстого и Антона Чехова, их разговоры о жизни, смерти, вере и искусстве. Так последняя работа автора «Мне двадцать лет» и «Июльского дождя» обращается к вопросам, занимавшим обоих писателей.
Всего на фестивале три конкурса— международный, национальный и экспериментальный In Silico, — объединяющие 75 фильмов. Еще десятки картин вошли в специальные программы и отдельные показы. Международное жюри представил португальский режиссер Сержиу Трефо. Выступая на церемонии, он назвал «Послание к человеку» важной независимой площадкой с большой историей и напомнил о ценности коллективного просмотра кино в эпоху смартфонов и интернета.
Собственно, с большого экрана фестиваль и начался. За несколько часов до торжественной церемонии в Александринском театре в «Авроре» состоялась российская премьера документального фильма «Матч» аргентинских режиссеров Хуана Кабраля и Сантьяго Франко, ранее представленного на Каннском кинофестивале. В его основе знаменитый четвертьфинал чемпионата мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Оба мяча забил Диего Марадона. Первый — рукой, которую впоследствии назовут «рукой Бога», второй — обыграв нескольких английских футболистов и совершив один из самых знаменитых проходов в истории спорта. Однако авторов интересует не только футбол. За четыре года до матча Аргентина и Великобритания воевали за Фолклендские, или Мальвинские, острова. Через архивные кадры и свидетельства участников режиссеры обращаются к многолетнему противостоянию двух государств, в котором футбольная победа приобретает значение, выходящее далеко за пределы спортивной площадки.
Впрочем, программа «Послания к человеку» не ограничивается документалистикой. Японский режиссер Хирокадзу Корээда, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Магазинных воришек», представит картину «Оглянись» — историю двух школьниц, мечтающих стать художницами манги. Их соперничество постепенно перерастает в дружбу, а совместное творчество — в историю взросления, потери и памяти.
Совсем иное кино предложит французский режиссер Кантен Дюпье, известный абсурдистскими комедиями. В его «Полном Филе» американский миллионер отправляется с дочерью в Париж, рассчитывая наладить отношения, но семейный отпуск превращается в череду нелепых происшествий. В главных ролях — Вуди Харрельсон, Кристен Стюарт и Шарлотта Ле Бон.
Среди документальных премьер выделяется американская «Тайная комната в ТЦ» Джереми Уоркмена. В 2003 году восемь жителей Род-Айленда обнаружили скрытое помещение внутри торгового центра и оборудовали там полноценную квартиру. Они незаметно проносили мебель, подключили электричество и сумели прожить в комплексе четыре года. Эта почти невероятная история становится фильмом об искусстве, городском пространстве и сопротивлении его коммерциализации.
Есть в программе и картины, непосредственно связанные с Петербургом. В национальном конкурсе Алексей Федорченко представит фильм «Приключения мозаик на земле и под» о династии художников Фроловых, создававших мозаики для Спаса на Крови, Мавзолея Ленина и станций московского метро. А игровой дебют Антона Желнова «Лето в Бадене», основанный на одноименном произведении Леонида Цыпкина и дневнике Анны Достоевской, расскажет о советском интеллигенте, который после эмиграции сына переживает жизненный кризис и обращается к судьбе Достоевского.
К самому кинематографическому наследию города фестиваль обращается в специальной программе «Проявка. Ленинградская школа документального кино», в которую собраны работы Ленинградской студии документальных фильмов, снятые в 1960–1990-х годах. Помимо кинопоказов, зрителей ждут фотовыставка оператора Юрия Клименко, дискуссии и индустриальная программа о будущем документалистики, включая использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
Победителей трех конкурсов назовут 24 октября на церемонии закрытия. Пока же у петербургской публики есть девять дней, чтобы попробовать разобраться в самых разных кинематографических языках: от архивной хроники до современного японского кино и французских абсурдистских комедий.

Авторы

  • Полина Пучкова
    Полина Пучкова
    корреспондент отдела политики и общества