«Послание к человеку» нашло общий язык
В Петербурге открылся 36-й международный кинофестиваль
В Северной столице стартовал 36-й международный кинофестиваль «Послание к человеку», который продлится до 24 октября. Смотр открылся российской премьерой аргентинского документального фильма «Матч» о футбольном и политическом противостоянии Аргентины и Англии. На торжественной церемонии в Александринском театре режиссеру Али Хамраеву вручили почетный приз за вклад в кинематограф. В программе фестиваля более 200 картин, в том числе последняя работа Марлена Хуциева, фильмы известных зарубежных режиссеров и документальные истории, связанные с Петербургом.
Торжественную церемонию открытия 16 октября по традиции принимала Новая сцена Александринского театра. Ее ведущий, директор театра Александр Малич, предложил гостям задуматься, как людям удается находить общий язык. На «Послании к человеку» для этого существуют сразу несколько способов: кино, музыка, переводчики и неформальное общение. Особенно непростая задача предстоит международному жюри, члены которого говорят на английском, французском, португальском, болгарском, иврите и русском языке.
Президент «Послания к человеку» Алексей Учитель признался, что открывает 36-й фестиваль в особенно приподнятом настроении. По его словам, организаторам удалось собрать внушительную программу и пригласить множество интересных режиссеров, членов жюри и гостей. При этом успех смотра он предложил оценивать не только по количеству фильмов, но прежде всего по их качеству. Завершая выступление, господин Учитель пожелал публике не засыпать во время просмотров и выходить из кинозалов в бодром настроении.
Первую награду фестиваля вручили еще до начала конкурсных показов. Почетного приза за вклад в кинематограф, создание уникального визуального языка и верность поэтической образности удостоился советский и узбекский режиссер Али Хамраев, автор картин «Белые, белые аисты», «Седьмая пуля» и «Сад желаний».
Вручая награду, Алексей Учитель назвал господина Хамраева человеком удивительного жизнелюбия и фантастической преданности кино. Он вспомнил, как регулярно встречает старшего коллегу на фестивалях от Москвы до Ташкента, и пошутил, что «Послание к человеку» опередило организаторов «Золотого глобуса», которые 23–24 октября вручат Али Хамраеву почетную награду на специальной церемонии в столице Узбекистана.
Сам лауреат отнесся к поздравлениям с юмором. По его словам, видимо, наступает возраст, когда начинают вручать почетные призы. Поблагодарив организаторов, господин Хамраев напомнил, ради чего существует кинематограф: «Послание к человеческому сердцу. Это вот самое главное, для чего мы работаем в кинематографе».
Имя Али Хамраева связано и с одной из важнейших премьер нынешнего фестиваля. 18 октября в кинотеатре «Аврора» впервые покажут «Невечернюю» — последнюю картину Марлена Хуциева, которую тот не успел закончить при жизни. Фильм создавался больше 10 лет, а завершить его помогли, кроме режиссера Хамраева, киновед Наум Клейман и монтажер Андрей Натоцинский. В центре сюжета встречи Льва Толстого и Антона Чехова, их разговоры о жизни, смерти, вере и искусстве. Так последняя работа автора «Мне двадцать лет» и «Июльского дождя» обращается к вопросам, занимавшим обоих писателей.
Всего на фестивале три конкурса— международный, национальный и экспериментальный In Silico, — объединяющие 75 фильмов. Еще десятки картин вошли в специальные программы и отдельные показы. Международное жюри представил португальский режиссер Сержиу Трефо. Выступая на церемонии, он назвал «Послание к человеку» важной независимой площадкой с большой историей и напомнил о ценности коллективного просмотра кино в эпоху смартфонов и интернета.
Собственно, с большого экрана фестиваль и начался. За несколько часов до торжественной церемонии в Александринском театре в «Авроре» состоялась российская премьера документального фильма «Матч» аргентинских режиссеров Хуана Кабраля и Сантьяго Франко, ранее представленного на Каннском кинофестивале. В его основе знаменитый четвертьфинал чемпионата мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Оба мяча забил Диего Марадона. Первый — рукой, которую впоследствии назовут «рукой Бога», второй — обыграв нескольких английских футболистов и совершив один из самых знаменитых проходов в истории спорта. Однако авторов интересует не только футбол. За четыре года до матча Аргентина и Великобритания воевали за Фолклендские, или Мальвинские, острова. Через архивные кадры и свидетельства участников режиссеры обращаются к многолетнему противостоянию двух государств, в котором футбольная победа приобретает значение, выходящее далеко за пределы спортивной площадки.
Впрочем, программа «Послания к человеку» не ограничивается документалистикой. Японский режиссер Хирокадзу Корээда, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Магазинных воришек», представит картину «Оглянись» — историю двух школьниц, мечтающих стать художницами манги. Их соперничество постепенно перерастает в дружбу, а совместное творчество — в историю взросления, потери и памяти.
Совсем иное кино предложит французский режиссер Кантен Дюпье, известный абсурдистскими комедиями. В его «Полном Филе» американский миллионер отправляется с дочерью в Париж, рассчитывая наладить отношения, но семейный отпуск превращается в череду нелепых происшествий. В главных ролях — Вуди Харрельсон, Кристен Стюарт и Шарлотта Ле Бон.
Среди документальных премьер выделяется американская «Тайная комната в ТЦ» Джереми Уоркмена. В 2003 году восемь жителей Род-Айленда обнаружили скрытое помещение внутри торгового центра и оборудовали там полноценную квартиру. Они незаметно проносили мебель, подключили электричество и сумели прожить в комплексе четыре года. Эта почти невероятная история становится фильмом об искусстве, городском пространстве и сопротивлении его коммерциализации.
Есть в программе и картины, непосредственно связанные с Петербургом. В национальном конкурсе Алексей Федорченко представит фильм «Приключения мозаик на земле и под» о династии художников Фроловых, создававших мозаики для Спаса на Крови, Мавзолея Ленина и станций московского метро. А игровой дебют Антона Желнова «Лето в Бадене», основанный на одноименном произведении Леонида Цыпкина и дневнике Анны Достоевской, расскажет о советском интеллигенте, который после эмиграции сына переживает жизненный кризис и обращается к судьбе Достоевского.
К самому кинематографическому наследию города фестиваль обращается в специальной программе «Проявка. Ленинградская школа документального кино», в которую собраны работы Ленинградской студии документальных фильмов, снятые в 1960–1990-х годах. Помимо кинопоказов, зрителей ждут фотовыставка оператора Юрия Клименко, дискуссии и индустриальная программа о будущем документалистики, включая использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
Победителей трех конкурсов назовут 24 октября на церемонии закрытия. Пока же у петербургской публики есть девять дней, чтобы попробовать разобраться в самых разных кинематографических языках: от архивной хроники до современного японского кино и французских абсурдистских комедий.