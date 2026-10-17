В Ростове заменят изношенную иллюминацию в Соборном переулке
В Ростове-на-Дону с 17 октября демонтируют декоративную иллюминацию «Звездное небо» в Соборном переулке. Муниципальное казенное предприятие «Ростгорсвет» сообщило, что конструкция прослужила городу десять лет — ее установили к Новому 2016 году — и выработала ресурс, сообщили в МУПе.
Причиной замены стал критический износ оборудования. По данным предприятия, гирлянда изношена на 100%, а питающая кабельная линия — примерно на 90%. Дальнейшую эксплуатацию подсветки признали невозможной, поскольку поврежденный кабель не обеспечивает безопасную работу объекта.
Демонтаж устаревших элементов начался 17 октября. Новую иллюминацию в переулке планируют установить и ввести в работу к 8 ноября, то есть работы должны занять около трех недель.
Соборный переулок проходит в центре Ростова-на-Дону от Береговой улицы до улицы Мечникова и является одним из заметных пешеходных пространств города. Декоративная подсветка «Звездное небо» стала частью его вечернего облика после благоустройства и установки гирлянд в 2016 году.