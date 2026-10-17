В Ростове заменят изношенную иллюминацию в Соборном переулке

В Ростове-на-Дону с 17 октября демонтируют декоративную иллюминацию «Звездное небо» в Соборном переулке. Муниципальное казенное предприятие «Ростгорсвет» сообщило, что конструкция прослужила городу десять лет — ее установили к Новому 2016 году — и выработала ресурс, сообщили в МУПе.