«Парма» уверенно обыграла «Динамо» из Владивостока
Баскетболисты «Бетсити Парма» в первом домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, обыграли дебютанта сезона «Динамо» (Владивосток). Пермская команда оказалась сильнее соперника с преимуществом 18 очков, итог встречи 108:90 (26:23; 24:23; 29:22; 29:22).
Лучшим игроком матча стал американский защитник Джеремайя Мартин — он набрал 21 очко, сделал два подбора, семь передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+27».
Подопечные Евгения Пашутина занимают пятое место в турнирной таблице и следующую игру 21 октября проведут в рамках международного кубка в Боснии и Герцеговине против БК «Игокеа».