Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

«Крылья Советов» проиграли «Факелу» в матче РПЛ

Самарская команда не может победить в четырех матчах подряд, включая Кубок России
В Самаре прошел матч 11-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались местные «Крылья Советов» и «Факел» из Воронежа. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Александр Минеев / Коммерсантъ

В составе победителей отличились Клейтон и Матвей Бардачев. У хозяев мяч забил Мартин Крамарич.
«Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежская команда заработала шесть очков и располагается на 15-й строчке. «Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.
Андрей Сазонов