«Крылья Советов» проиграли «Факелу» в матче РПЛ
Самарская команда не может победить в четырех матчах подряд, включая Кубок России
В Самаре прошел матч 11-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались местные «Крылья Советов» и «Факел» из Воронежа. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Клейтон и Матвей Бардачев. У хозяев мяч забил Мартин Крамарич.
«Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежская команда заработала шесть очков и располагается на 15-й строчке. «Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.